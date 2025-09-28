Musica, emozioni e solidarietà: Qualiano saluta l’estate con il concerto di Gianluca Capozzi davanti a 10mila persone

Condividi

Qualiano ha chiuso in bellezza la sua estate di eventi con una serata indimenticabile: oltre 10.000 persone hanno gremito via Rosselli per assistere al concerto gratuito di Gianluca Capozzi, uno degli artisti più amati dal pubblico campano.

L’evento ha rappresentato l’ultimo appuntamento di un calendario estivo che ha portato in città musica, cultura e momenti di aggregazione che resteranno nella memoria della comunità.

A presentare la serata sono stati Carla Schiavo e Dino Piacenti, che hanno introdotto il concerto accogliendo sul palco il Sindaco Raffaele De Leonardis e l’Assessore agli eventi, spettacoli, lavori pubblici e sport Salvatore Onofaro, i consiglieri presenti Basile, Franzese, Vitiello e l assessore Picascia, principali promotori di un’estate ricca di iniziative di grande successo.

Il Sindaco e l’Assessore hanno voluto dedicare un pensiero alle vittime di Gaza e di tutte le guerre che oggi sono in atto, un gesto che ha unito in silenzio e commozione l’intera piazza.

L’Assessore Onofaro ha dichiarato:

«Credo sia giusto dedicare il concerto di questa sera alle vittime innocenti di Gaza e dell’Ucraina. Rivolgiamo a loro il nostro pensiero e il nostro sostegno. Esprimiamo la ferma condanna per ogni forma di violenza e affermiamo il valore universale della vita umana. La musica oggi deve diventare veicolo di solidarietà e messaggio di speranza, con l’auspicio che la pace e il dialogo tra i popoli tornino ad essere valori fondamentali per tutto il genere umano».

Il Sindaco Raffaele De Leonardis ha aggiunto:

«Questa serata è la dimostrazione che la musica e la cultura hanno la forza di unire le persone, di superare le differenze e di trasformare una piazza in una comunità. Abbiamo voluto dedicare un pensiero alle vittime innocenti di ogni conflitto, perché la pace non è un sogno astratto, ma un dovere che ci riguarda tutti. Qualiano continuerà a investire sugli eventi come strumento di crescita sociale e culturale, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i cittadini e di trasmettere messaggi positivi alle nuove generazioni».

«Eventi come questo – ha sottolineato nel suo intervento, la giornalista e presentatrice, Carla Schiavo – non nascono da soli, ma sono il frutto di impegno, dedizione e amore per la comunità. Qualiano dimostra ancora una volta di essere un Comune attento alle esigenze dei cittadini e capace di trasformare la piazza in un luogo di incontro, festa e condivisione».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a comando dei Vigili Urbani guidato con maestria dal comandante Gaetano Cerasuolo, alla società Quadrifoglio che ha assicurato gratuitamente il servizio navetta dalle aree di parcheggio alla zona concerto, alla security, ai volontari dell associazione Aisa e a tutta l’amministrazione comunale, oltre che alle forze dell’ordine e alla security che hanno contribuito alla perfetta riuscita della serata. Un ultimo ringraziamento ai commercianti di Via Fratelli Rosselli per la pazienza avuta per i disagi arrecati per l ottima riuscita dell evento.

Il concerto di Gianluca Capozzi ha emozionato e fatto cantare a squarciagola il pubblico, confermando l’artista come una delle voci più autentiche e amate della scena musicale italiana.

L’amministrazione comunale guarda ora al futuro, con l’impegno di dare continuità a questo percorso di valorizzazione della comunità anche attraverso il prossimo calendario invernale di eventi.













