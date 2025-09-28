CAIVANO, PLICO CONTENENTE PROIETTILE A DON PATRICIELLO: INTERROGATO UN UOMO

3 Visite
Questa mattina, durante la celebrazione della Messa a cura di Don Patriciello, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione.
Aveva appena consegnato a Patriciello un plico contenente un proiettile calibro 9×21.
L’uomo è stato condotto presso la Compagnia di Caivano, dove si trova tuttora in attesa di accertamenti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews