AGGUATO DI CAMORRA A MIANO: MORTO 33ENNE

I carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti in via Miano, ancora nei pressi del parco di Capodimonte, per un uomo centrato da colpi d’arma da fuoco. Si tratta di un 33enne, Umberto Russo, già noto alle forze dell’ordine. Quando gli hanno sparato, era in auto.
Il 33enne è stato portato al Cardarelli ed è morto poco dopo per le lesioni subite.
È successo circa un’ora fa, attività in corso, Carabinieri sul posto.
