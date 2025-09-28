Campania: Silvestro (Fi), candidato civico per progetto inclusivo e vincente

Visite: 26

“Questa tre giorni di Forza Italia a Telese Terme è stata un momento di confronto straordinario, ricco di spunti e di riflessioni. Il Manifesto delle Libertà, che abbiamo rimesso al centro della nostra azione politica, ci ricorda che la persona e la sua libertà restano il fulcro della nostra visione, insieme ai valori dell’economia sociale di mercato, della solidarietà e della tutela dei più deboli. È con questo spirito che guardiamo alle prossime elezioni regionali in Campania: con la volontà di allargare i nostri confini, di raccogliere consensi anche oltre il nostro perimetro tradizionale, di coinvolgere mondi civici e forze nuove. Mi auguro che anche i nostri alleati sappiano ascoltare questa esigenza e riflettere sulla proposta di un candidato civico, capace di rappresentare l’intero centrodestra e di dare slancio a un progetto di governo che sia davvero inclusivo e vincente. Forza Italia si conferma forza centrale, europeista e popolare, e vuole essere protagonista di una stagione di crescita, di moderazione e di competenza, restituendo fiducia ai cittadini e costruendo un futuro di opportunità soprattutto per i nostri giovani”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.