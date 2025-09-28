VOLLEY, ITALIA SUL TETTO DEL MONDO: E’ IL QUINTO TITOLO MONDIALE

Campioni del mondo. Come tre anni fa, come negli anni Novanta. Yuri Romanò come Paola Egonu, Simone Giannelli come Alessia Orro e così via. Gli uomini di Fefè De Giorgi imitano le donne di Julio Velasco, battono 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) la Bulgaria di Chicco Blengini e conquistano il quinto mondiale maschile della storia azzurra, la settima stella se si considerano i due titoli iridati vinti al femminile. Cinque titoli mondiali con un filo conduttore che li unisce tutti: De Giorgi, protagonista in campo nel 1990, nel 1994 e nel 1998 e in panchina nelle ultime due edizioni, come nessun altro nella storia del volley.

E come l’Unione sovietica nel 1952 e nel 1960, l’Italia conquista l’oro mondiale con gli uomini e le donne nella stessa estate.

​È un’Italia bella e concreta quella che supera brillantemente le difficoltà del girone e, quando è con le spalle al muro, infila una serie di vittorie e prove convincenti che la portano fino al tetto del mondo. Un’Italia trascinata dal solito Yuri Romanò, un gigante in finale così come nella semifinale contro la Polonia, e orchestrata dal fenomenale Simone Giannelli, bravo a tenere sempre in ritmo tutti i suoi attaccanti. E spinta in attacco dal solito Alessandro Michieletto che, nonostante qualche momento di fatica nei primi set, quando la partita si accende grazie all’entusiasmo dei bulgari che riaprono il match con la vittoria del terzo set, si prende sulle spalle la squadra e la trascina al titolo mondiale. E anche da Mattia Bottolo, che sarebbe stato il primo cambio per Daniele Lavia e che si è trovato catapultato nel ruolo di titolare, vissuto con personalità e qualità, come quando nel finale di quarto set piazza gli ace che affossano definitivamente la Bulgaria.