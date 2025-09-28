Comandante vigili denuncia il sindaco di Bacoli: “Interferenze e ordini a ogni ora”

Condividi

Ordini via WhatsApp a ogni ora del giorno e della notte, pressioni per dare priorità a segnalazioni private scavalcando le procedure e i vertici del comando, intromissioni nella gestione operativa della Polizia Municipale di Bacoli, e persino la modifica unilaterale degli orari di lavoro del comandante, senza alcuna concertazione.

Sono queste le accuse rivolte al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in una denuncia presentata al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza dalla tenente colonnello Marialba Leone, alla guida del comando di Polizia Municipale dal 2008.

Secondo quanto denunciato, il primo cittadino avrebbe esercitato un’ingerenza costante e diretta sul corpo di polizia locale, bypassando gerarchie e procedure formali. Nonostante i ripetuti tentativi di ottenere un commento, il sindaco ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.













