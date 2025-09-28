MILAN-NAPOLI, DUELLO AD ALTA QUOTA. JUAN JESUS DAL PRIMO MINUTO

Condividi

Milan e Napoli si affrontano in quello che è già un vero duello d’alta classifica. Entrambe hanno iniziato il campionato con il piede giusto: gli azzurri guidano la Serie A a punteggio pieno, mentre i rossoneri inseguono con 9 punti frutto di tre vittorie nelle prime quattro giornate. La squadra di Allegri, reduce dai successi contro Lecce, Bologna e Udinese, ha consolidato il buon momento con il passaggio agli ottavi di Coppa Italia dopo il netto 3-0 ai salentini. Dall’altra parte, nonostante lo scivolone in Champions League contro il Manchester City, la squadra campione d’Italia continua a viaggiare spedito in campionato con un percorso perfetto: quattro vittorie su quattro e grande continuità di risultati.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Conte













