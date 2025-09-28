Calabria, Occhiuto lancia il reddito di merito

Condividi

“Penso che una delle più grandi preoccupazioni che può avere un padre o una madre in Calabria, se guadagna 1300, 1700, 2000 euro al mese, e ha un figlio di 17 o 18 anni, è che questo figlio una mattina vada da loro e dica: ‘mamma, papà, io vorrei andare all’Università a Milano, a Roma’”: Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra in Calabria, lo dice in un video pubblicato su Facebook, annunciando così l’intenzione di lanciare il reddito di merito. Si tratta di 500 euro al mese destinati ai giovani che scelgono Università calabresi.

L’idea è nata dalle difficoltà economiche che in genere comporta mandare un figlio a studiare fuori. “Molte di queste famiglie si indebitano, fanno prestiti, danno fondo a tutti i loro risparmi per iscrivere il figlio fuori all’Università, e poi lo perdono, lo perde la Calabria – ha aggiunto Occhiuto -. Perché AlmaLaurea dice che il 90% dei giovani che si iscrive fuori dalla Calabria all’Università, poi rimane fuori dalla Calabria, mentre il 60% dei giovani che si iscrive nelle Università calabresi, poi rimane a lavorare in Calabria”.













