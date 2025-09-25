Scampia e Secondigliano: Controlli dei carabinieri. Sequestri e blitz antidroga

Condividi

Durante i controlli i carabinieri hanno fermato a Scampia un 27enne e un 24enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due erano in possesso di gioielli e monili in oro per un peso complessivo di 135 grammi. Un ritrovamento importante se si pensa che ormai l’oro è venduto a più di 100 euro al grammo.

Sequestrati anche 2 smartphone di dubbia provenienza. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. I due sono stati denunciati per ricettazione.

Un 21enne, invece, è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari.

Nell’area comune di via Aspreno i cani antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Sarno hanno trovato 67 dosi di cocaina che erano state nascoste in un contenitore per i rifiuti che però aveva un dispositivo magnetico per l’apertura.

Nella corte di un palazzo di via Cotugno a Miano sono state trovate diverse decine di marijuana mentre all’interno del complesso di edilizia popolare Chalet Baku i carabinieri hanno trovato 94 involucri con all’interno hashish e 33 dosi di marijuana pari a quasi 200 grammi di stupefacente.













