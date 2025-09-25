REGIONALI, FICO FA INCAZZARE DI NUOVO DE LUCA: NELLE LISTE NO A RINVIATI A GIUDIZIO O CHE HA AVUTO RUOLI IN COMUNI SCIOLTI PER MAFIA

Condividi

Altro che etica, qui si parla di epurazione politica. Il “codice etico” voluto dal candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico, ispirato al Codice di autoregolamentazione del 2019, si abbatte come una scure su una fetta consistente del fronte guidato dal governatore uscente Vincenzo De Luca.

Le regole sono chiare, e spietate: fuori dalle liste chi è stato rinviato a giudizio, ha patteggiato, è sottoposto a misure cautelari o ha avuto ruoli in enti sciolti per infiltrazioni mafiose. Anche una condanna di primo grado basta per essere tagliati fuori. Nessuna zona grigia, nessun margine di interpretazione.

Un terremoto annunciato, ma che ora sta facendo tremare i palazzi del potere campano. De Luca è furioso: vede svanire pezzi interi della sua macchina elettorale, silurati da un’etica “a orologeria” che – secondo i suoi fedelissimi – rischia solo di indebolire il campo progressista e fare il gioco della destra.

Le prime teste saltate? Quelle di nomi storici del deluchismo militante: Carmine Mocerino, capogruppo di De Luca Presidente in Consiglio regionale, e Salvatore Sannino, ex sindaco Psi di Casavatore. Entrambi con guai giudiziari alle spalle che ora pesano come macigni.

Ma in questo clima da purga sovietica, c’è anche chi tira un sospiro di sollievo. È il caso del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, casertano di Sessa Aurunca, che – pur coinvolto in inchieste – non è mai arrivato a un rinvio a giudizio. Tradotto: può restare in pista. Salvo anche Luca Cascone, altro fedelissimo, al momento solo indagato.

La frattura è aperta. Dietro le quinte, tra i corridoi di Santa Lucia, si parla già di “resa dei conti” tra il nuovo corso moralizzatore voluto da Fico – benedetto dal M5S e da parte del PD – e l’establishment consolidato del potere regionale. Un conflitto generazionale, culturale e politico.

Una cosa è certa: il codice etico non è solo una norma, ma una linea del Piave. E chi non l’attraversa, è fuori dai giochi.













