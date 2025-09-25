Cancro. La ricerca su Lancet: +61% di casi, +75% di morti da qui al 2050

22 Visite
Il peso del cancro in tutto il mondo è in aumento. Da oggi al 2050, il numero di casi annui passerà da 18,5 a oltre 30 milioni con un incremento del 61%, mentre i decessi saliranno di circa il 75%, passando da 10,4 a 18,6 milioni. L'incremento deriva dal concorso soprattutto di tre fenomeni: la crescita demografica, l'invecchiamento della popolazione e la diffusione di fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza di neoplasie.