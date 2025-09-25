FRANCIA, SARKOZY CONDANNATO A 5 ANNI: ANDRA’ IN CARCERE

Visite: 21

Il tribunale penale di Parigi ha emesso la sentenza sul caso dei sospetti finanziamenti libici alla campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy del 2007. L’ex capo di Stato è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007. È stato invece assolto dalle accuse di ricettazione di fondi pubblici e corruzione passiva. La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che era colpevole di associazione a delinquere per aver «permesso ai suoi stretti collaboratori di agire al fine di ottenere sostegno finanziario» dal regime libico.