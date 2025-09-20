Antonio Pelliccia e “I Canti dell’Assenza”: per Scotto di Minico un “unicum” per dignità letteraria nel panorama nazionale

Condividi

Sono usciti i “Canti dell’assenza”, ad Aprile declamati in parte per la morte dell’acerrana Raffaella Scudiero, di Antonio Pelliccia su prefazione di Alessandro Scotto di Minico, ragazzo di lettere e politicamente impegnato. Antonio Pelliccia è nato nel 1945 a Casalnuovo di Napoli, dove vive ed esercita la libera professione di medico-chirurgo pediatra ed è ex primario di un ospedale di Napoli.

Ha avuto per molti anni esperienze di impegno politico e amministrativo nel proprio comune e nel circondario. Ha pubblicato numerose raccolte di poesia.

“I canti dell’assenza” presentano un tessuto nostalgico intenso e vibrante che colora le liriche di passione intensa. Il passato, che ricorre tematicamente e variando sfuma in molteplici versi, non è solo un luogo di ricordi e rimpianti ma ricchezza di una fonte che sgorga nel presente, evocando la potenza consolatrice e benefica del vissuto.

Roland Barthes nel suo magistrale saggio “Frammenti di un discorso amoroso” sostiene che ‘nel languore amoroso qualcosa se ne va, senza fine; è come se il desiderio non fosse nient’altro che questa emorragia. La fatica amorosa è questo: una fame amorosa che non viene saziata, un amore che rimane aperto.’

Così l’amore pellicciano resta, mutuando un termine di Asor Rosa, un amore sospeso, saziato talvolta da brandelli di sentimento ma poi rabberciato, per quel che si possa, in quanto nel prima e nel dopo della sua esplicazione v’è

solo l’assenza.

E con clamore si può dunque affermare che mediante la dicotomia assenza-presenza e con l’ausilio di una preziosa versificazione Antonio Pelliccia risulta un ‘unicum’ nel panorama nazionale letterario per il suo apporto alla poesia di un senso e di una certa dignità letteraria che oggigiorno via via va scomparendo. “Rara avis” è quindi il nostro autore che cantore diviene sia dei sentimenti più dolci quali l’affetto, l’amore, la tenerezza sia di quelli più o meno angarianti quali l’angoscia, il senso dell’assenza, la malinconia, la morte.

Alessandro Scotto di Minico













