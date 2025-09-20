QUALIANO. Scuolabus senza autorizzazione: scatta il sequestro. Stretta della Municipale sulla sicurezza del trasporto scolastico

Condividi

Un mezzo adibito a trasporto scolastico è stato sequestrato ieri mattina dalla Polizia Municipale, poiché privo della necessaria autorizzazione al noleggio con conducente (NCC). L’operazione è scattata durante un servizio di controllo straordinario disposto dal comando cittadino, su impulso del sindaco Raffaele De Leonardis, all’indomani della riapertura delle scuole.

Il veicolo fermato è risultato non in regola con la normativa che disciplina il trasporto scolastico, e per questo motivo è stato immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo. Nessuna conseguenza per gli studenti a bordo, che sono stati riaccompagnati in sicurezza con altri mezzi regolari.

Controlli su più fronti

L’episodio si inserisce in una più ampia attività di vigilanza condotta dagli agenti della Municipale su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di verificare la regolarità dei mezzi impiegati nel trasporto degli alunni. Le pattuglie, nella giornata di ieri, hanno effettuato controlli a tappeto su diversi scuolabus in circolazione: la maggior parte è risultata in regola sotto il profilo tecnico e amministrativo.

“Questi interventi sono un segnale concreto dell’attenzione che rivolgiamo alla sicurezza dei bambini e delle loro famiglie – ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale –. Il trasporto scolastico deve rispettare standard precisi, e non tollereremo irregolarità che possano mettere a rischio l’incolumità dei minori.”

Sicurezza scolastica come priorità

Dopo un’estate di interventi su abusivismo, viabilità e degrado urbano, l’amministrazione comunale ha deciso di rafforzare la vigilanza sul comparto scuola, concentrandosi in particolare sui servizi accessori come lo scuolabus, troppo spesso gestiti con approssimazione da privati non autorizzati.

“La sicurezza scolastica è una priorità assoluta – ha ribadito il sindaco De Leonardis –. Vogliamo garantire ai nostri studenti non solo edifici sicuri, ma anche spostamenti regolamentati e affidabili. Lavoreremo in questa direzione, senza sconti.”

Controlli in corso

Le attività di monitoraggio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con verifiche a sorpresa sia in orario di ingresso che di uscita dalle scuole. L’obiettivo è chiaro: garantire un trasporto scolastico sempre più regolare, sicuro e trasparente.













