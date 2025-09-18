Immunità, Ilaria Salis chiede ai colleghi di essere salvata

Condividi

Ilaria Salis torna al centro della scena europea. La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (JURI) discuterà e voterà martedì 23 settembre la richiesta avanzata dalle autorità ungheresi per revocare l’immunità parlamentare alla neoeletta eurodeputata italiana. Se la commissione darà il via libera, la decisione definitiva passerà alla plenaria di Strasburgo, prevista a ottobre. Salis ha affidato al social media X un messaggio dai toni duri. “Sarebbe estremamente grave e irrazionale – ha scritto – se il Parlamento europeo si piegasse alle pulsioni vendicative di Orbán e di un governo illiberale e anti-europeista”. La deputata italiana chiede esplicitamente ai colleghi della Commissione JURI e dell’intero Parlamento di non permettere che l’immunità venga revocata, invitandoli a “non cedere alle pressioni dell’estrema destra” e a proteggere le istituzioni democratiche europee. “Confido che le forze democratiche prevalgano”, ha aggiunto Salis, in un chiaro appello a essere salvata da quella che definisce una manovra politica orchestrata da Budapest.













