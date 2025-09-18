Manchester City-Napoli, sfida di Champions: debutto europeo per Conte, ritorno all’Etihad per De Bruyne

Condividi

È tutto pronto per Manchester City-Napoli, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, in programma giovedì 18 settembre alle ore 21:00 all’Etihad Stadium. Una sfida che segna il debutto europeo di Antonio Conte sulla panchina azzurra e il ritorno nello stadio di casa per Kevin De Bruyne, oggi uno dei volti più attesi proprio contro la sua ex squadra.

Il Napoli arriva all’appuntamento europeo in un buon momento di forma: tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A, ultima delle quali il convincente 3-1 sulla Fiorentina, che ha confermato la solidità del gruppo costruito da Conte. Il tecnico salentino sembra aver già impresso il suo marchio sulla squadra, che si presenta all’Etihad con ambizioni importanti.

Situazione più altalenante per il Manchester City di Pep Guardiola, che ha sì vinto l’ultimo derby di Premier League battendo nettamente il Manchester United per 3-0, ma ha raccolto soltanto 6 punti nelle prime 4 giornate di campionato. Un avvio incerto che ha acceso i riflettori sul rendimento dei Citizens in questa fase iniziale della stagione.

Grande attesa per l’accoglienza che riceverà Kevin De Bruyne, oggi punto di riferimento del nuovo centrocampo azzurro. Il belga torna per la prima volta da avversario all’Etihad, dove ha scritto pagine importanti della storia recente del club inglese.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-1-4-1):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund.

Allenatore: Antonio Conte.













