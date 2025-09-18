 “Il Culto della Sacra Sindone”: un viaggio tra Storia e Fede

Condividi

Venerdì 26 Settembre 2025 ore 19:00 Chiesa S. Anna al Porto di Salerno

Siamo entusiasti di annunciare un evento che si propone di ripercorrere il sinfonico viaggio

del Telo Sindonico attraverso i secoli, toccando i vari contesti storici, sociali e culturali che

ne hanno segnato la straordinaria esistenza. Fin dalla sua prima apparizione, la Sacra

Sindone ha suscitato meraviglia e interrogativi, sia tra scienziati che tra studiosi di diverse

discipline. Oggi, a distanza di secoli, questo misterioso reperto continua a far parlare di sé,

come dimostrano le recenti polemiche suscitate dallo studio del brasiliano Cicero Moraes,

che, pubblicato su alcune riviste scientifiche, ha messo in discussione la veridicità del velo.

Durante il nostro incontro, avremo l'opportunità di approfondire le tesi di Moraes,

affrontando i suoi punti deboli e analizzando le metodologie seguite nella sua ricerca.

Il relatore dell’evento sarà Mauro Giorgio Ferretti, Presidente dell’Associazione Templari

Oggi aps. con passione e competenza, ci guiderà nel legame storico tra la Sacra Sindone

e i Cavalieri Templari, custodi e difensori del prezioso telo fin dal saccheggio di

Costantinopoli, quando affrontarono pericoli incalcolabili per proteggerlo, dimostrando così

una fede incrollabile che va oltre il tempo.

La Sacra Sindone non è solo un oggetto di studio: rappresenta un simbolo vivo di fede e

un legame tangibile con la vita e la sofferenza di Cristo. Per questo motivo, durante il

convegno, avremo l'onore di esporre una riproduzione a grandezza naturale del telo,

permettendo a tutti i partecipanti di avvicinarsi e riflettere sulla potenza del suo messaggio.

L’Associazione Templari Oggi aps non si limita a valorizzare e custodire edifici religiosi,

ma, su richiesta del Dicastero per l’Evangelizzazione, è attivamente impegnata anche

nell'accoglienza e assistenza ai pellegrini nelle Basiliche Papali di San Giovanni in

Laterano, San Paolo Fuori le Mura e Santa Maria Maggiore. I nostri volontari sono presenti

anche nei percorsi riservati di via della Conciliazione e nei varchi di piazza San Pietro

durante le celebrazioni e l’apertura delle Porte Sante, testimoniando così un amore per il

sacro che si rinnova ogni giorno.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questo straordinario appuntamento reso possibile grazie alla

disponibilità ed al supporto della Confraternita di S. Anna al Porto di Salerno,

La Sacra Sindone continua a raccontare la sua storia: scopriamola insieme!

Chiesa di S. Anna al Porto, via S. Teresa.













