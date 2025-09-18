Napoli, schianto in moto nella galleria: muoiono marito e moglie

Condividi

Visite: 258

53 Visite

Tragedia nella serata di ieri sulla Tangenziale di Napoli: un uomo di 66 anni e sua moglie di 61, entrambi napoletani, sono morti in un incidente in moto all’interno della galleria Monte Sant’Angelo est, in direzione Capodichino.

Secondo i rilievi della Polizia Stradale, la moto procedeva a velocità elevata quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro laterale. L’uomo è morto sul colpo, mentre la donna è deceduta pochi minuti dopo, mentre veniva soccorsa dal 118.

Entrambi indossavano il casco, ma l’impatto è stato violento: i corpi sono stati ritrovati a circa dieci metri dalla moto, che era ancora accesa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22. Le prime verifiche escluderebbero il coinvolgimento di altri veicoli, ma la Stradale sta acquisendo le immagini delle telecamere e cercando testimoni che possano aver assistito alla scena.

La coppia stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a Pozzuoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti