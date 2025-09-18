Separazione delle carriere, sì alla Camera. Tajani minacciato da esponenti Pd e M5s

Bagarre in Aula dopo il via libera alla riforma della separazione delle carriere. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l’ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra i deputati di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. A quel punto la seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto. A quanto pare la reazione delle opposizioni sarebbe scattata per un presunto applauso partito da Tajani. “Si tratta di un risultato storico, per Fi la riforma della giustizia è la quintessenza delle riforme. Ma non ho applaudito. Io non sono andato a minacciare nessuno, come hanno fatto i deputati del Pd o di M5s venendo sotto ai banchi del governo. Addirittura gente che è stata ministro… poteva pure avere atteggiamenti diversi… non mi faccio intimidire da 20 deputati di Pd e 5 stelle che vengono a minacciare sotto ai banchi del governo”, ha affermato il titolare della Farnesina. Ma a quanto pare la sinistra in questi giorni è piuttosto nervosa. Intanto il governo consolida un risultato storico

