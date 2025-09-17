Trasporto pubblico fermo per 24 ore: a Napoli sciopero il 22 settembre in solidarietà con la Palestina

Condividi

Lunedì 22 settembre sarà una giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici a Napoli. In occasione dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb in segno di sostegno alla causa palestinese e alla popolazione di Gaza, anche i servizi dell’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) si fermeranno.

Lo stop riguarderà l’intera rete del trasporto locale: metropolitana, funicolari, autobus e tram. Come di consueto in caso di scioperi, l’Anm ha reso note le fasce orarie di garanzia durante le quali il servizio sarà comunque assicurato.

Le corse garantite

Metropolitana Linea 1

Il servizio sarà attivo in due fasce: al mattino e nel tardo pomeriggio.

Prima corsa da Piscinola: ore 6.38

Prima corsa da Centro Direzionale: ore 7.19

Ultime partenze del mattino: da Piscinola alle 9.13, da Centro Direzionale alle 9.07

Ripresa nel pomeriggio: da Piscinola alle 17.07, da Centro Direzionale alle 17.47

Ultime corse: da Piscinola alle 19.42, da Centro Direzionale alle 19.36

Metropolitana Linea 6

Il servizio, solitamente attivo solo fino al primo pomeriggio, sarà disponibile soltanto in mattinata:

Ultima corsa da Mostra: ore 9.08

Ultima corsa da Municipio: ore 9.14

Funicolari

Le linee Centrale, Chiaia e Montesanto seguiranno un orario ridotto ma articolato su due fasce:

Ultime partenze del mattino: ore 9.20

Ripresa nel pomeriggio: prima corsa alle ore 17

Fine del servizio serale: ore 19.50

Bus e tram

I mezzi di superficie osserveranno due intervalli di attività:

Dalle ore 5.30 alle 8.30

Dalle ore 17 alle 20

Le corse inizieranno e termineranno circa 30 minuti prima e dopo le fasce garantite, per consentire il rientro dei mezzi nei depositi.

Lo sciopero è stato indetto dall’Unione Sindacale di Base a livello nazionale e coinvolge diversi comparti del trasporto pubblico. L’obiettivo dichiarato è quello di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione nella Striscia di Gaza e manifestare solidarietà al popolo palestinese. Come sempre in queste occasioni, si invitano gli utenti a consultare i canali ufficiali dell’Anm per eventuali aggiornamenti e variazioni dell’ultimo momento.













