Trasporto pubblico fermo per 24 ore: a Napoli sciopero il 22 settembre in solidarietà con la Palestina

Lunedì 22 settembre sarà una giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici a Napoli. In occasione dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb in segno di sostegno alla causa palestinese e alla popolazione di Gaza, anche i servizi dell’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) si fermeranno.
Lo stop riguarderà l’intera rete del trasporto locale: metropolitana, funicolari, autobus e tram. Come di consueto in caso di scioperi, l’Anm ha reso note le fasce orarie di garanzia durante le quali il servizio sarà comunque assicurato.
Le corse garantite
Metropolitana Linea 1
Il servizio sarà attivo in due fasce: al mattino e nel tardo pomeriggio.
-
Prima corsa da Piscinola: ore 6.38
-
Prima corsa da Centro Direzionale: ore 7.19
-
Ultime partenze del mattino: da Piscinola alle 9.13, da Centro Direzionale alle 9.07
-
Ripresa nel pomeriggio: da Piscinola alle 17.07, da Centro Direzionale alle 17.47
-
Ultime corse: da Piscinola alle 19.42, da Centro Direzionale alle 19.36
Metropolitana Linea 6
Il servizio, solitamente attivo solo fino al primo pomeriggio, sarà disponibile soltanto in mattinata:
-
Ultima corsa da Mostra: ore 9.08
-
Ultima corsa da Municipio: ore 9.14
Funicolari
Le linee Centrale, Chiaia e Montesanto seguiranno un orario ridotto ma articolato su due fasce:
-
Ultime partenze del mattino: ore 9.20
-
Ripresa nel pomeriggio: prima corsa alle ore 17
-
Fine del servizio serale: ore 19.50
Bus e tram
I mezzi di superficie osserveranno due intervalli di attività:
-
Dalle ore 5.30 alle 8.30
-
Dalle ore 17 alle 20
Le corse inizieranno e termineranno circa 30 minuti prima e dopo le fasce garantite, per consentire il rientro dei mezzi nei depositi.
Lo sciopero è stato indetto dall'Unione Sindacale di Base a livello nazionale e coinvolge diversi comparti del trasporto pubblico. L'obiettivo dichiarato è quello di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla situazione nella Striscia di Gaza e manifestare solidarietà al popolo palestinese. Come sempre in queste occasioni, si invitano gli utenti a consultare i canali ufficiali dell'Anm per eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo momento.