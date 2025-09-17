Napoli, il Comune assume 128 maestre per asili e scuole dell’infanzia: “Investiamo nel futuro dei bambini”

Condividi

Il Comune di Napoli ha avviato le assunzioni di 128 nuove maestre per gli asili nido e le scuole dell’infanzia cittadine. Si tratta di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2026, pensati principalmente per coprire le cattedre di sostegno e garantire la piena operatività delle strutture educative comunali.

Le convocazioni sono partite nella giornata di ieri, ma all’appello si sono presentate solo 89 candidate. Le restanti 40 educatrici saranno richiamate nei prossimi giorni in una seconda tornata. In caso di ulteriori rinunce, si rischia un vuoto difficile da colmare con prontezza.

Le nuove assunzioni arrivano in un contesto di carenza cronica di personale educativo, soprattutto nel settore del sostegno. Le graduatorie specifiche per le maestre di sostegno risultano infatti esaurite da tempo, e il Comune ha deciso di attingere alla graduatoria ancora attiva degli istruttori socio-educativi per asilo nido, frutto di un concorso bandito due anni fa e che conta ancora circa 350 idonei.

La scelta di procedere con assunzioni a tempo determinato si è resa necessaria per coprire i vuoti in organico nell’immediato, garantendo l’avvio regolare delle attività educative e un minimo di continuità didattica. Le maestre che hanno accettato l’incarico conosceranno già oggi le scuole di destinazione, e con ogni probabilità prenderanno servizio lunedì prossimo.

Dall’amministrazione arriva un messaggio di ottimismo. «Queste assunzioni rappresentano un passo fondamentale per assicurare servizi educativi di qualità e rispondere alle esigenze delle famiglie», si legge in una nota del Comune.

A esprimere soddisfazione anche l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano: «Siamo orgogliosi di poter rafforzare il nostro corpo docente con professioniste qualificate. Questo intervento è un segnale concreto della nostra attenzione verso le famiglie napoletane e un investimento nel futuro della città».

Apprezzamento anche da parte della Cisl Funzione Pubblica, ma con riserva. Il segretario Agostino Anselmi accoglie positivamente il nuovo piano di assunzioni, ma invita l’amministrazione a guardare oltre l’emergenza.

«Ringraziamo il sindaco e il direttore generale per l’impegno – afferma – ma forse si potevano anticipare i tempi, visto che l’anno scolastico è già iniziato. Ora chiediamo che queste educatrici, che da due anni coprono carenze strutturali, vengano stabilizzate. Sarebbe inaccettabile che, in caso di nuovo concorso, professioniste con esperienza restino escluse e senza lavoro».

