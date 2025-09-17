Sanità, a Napoli in arrivo 88 nuovi medici di famiglia: priorità alle periferie

Condividi

Arrivano rinforzi per la medicina di base a Napoli. L’ASL Napoli 1 Centro ha avviato le procedure per assegnare 88 nuovi incarichi a medici di famiglia, con l’obiettivo di colmare le tante scoperture presenti negli ambulatori cittadini e nelle AFT, le Aggregazioni Funzionali Territoriali, strutture di prossimità nate per rafforzare l’assistenza sul territorio.

Le nuove assegnazioni, anticipate da fonti qualificate, interesseranno tutti i dieci distretti sanitari del capoluogo partenopeo, oltre all’isola di Capri. Tuttavia, le criticità più evidenti si registrano nelle aree periferiche, in particolare a Pianura, Scampia, Secondigliano e Barra: zone storicamente penalizzate dalla carenza di servizi e dove risulta più difficile trovare medici disposti ad aprire uno studio.

Le posizioni sono state ufficialmente messe a bando, ma non è scontato che tutte verranno effettivamente coperte. «In Campania i posti disponibili sono circa 700 – spiega la dottoressa Pina Tommasielli, medico di base a Soccavo – ma le persone in graduatoria sono appena 600. Questo significa che il problema resta e rischia di aggravarsi».

La mancanza di medici, infatti, ha già avuto conseguenze concrete: molti cittadini oggi si trovano senza un riferimento sanitario sul territorio, con gravi ripercussioni sia sulla prevenzione che sull’accesso alle cure. In diversi casi, i medici in servizio si sono fatti carico di un numero di pazienti superiore al previsto, pur di non lasciare nessuno senza assistenza, anche in vista della campagna vaccinale contro l’influenza che partirà a breve.

Il piano per il potenziamento dell’assistenza territoriale è stato recentemente approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e prevede una riorganizzazione complessiva dei servizi. I medici selezionati lavoreranno in convenzione con l’ASL, prestando servizio sia negli ambulatori tradizionali sia nelle Case di Comunità, strutture sanitarie di nuova generazione destinate a rimanere aperte 24 ore su 24, sette giorni su sette.

A supporto, verranno attivati anche i cosiddetti “centri spoke”, presidi intermedi che garantiranno l’apertura per 12 ore al giorno, con un giorno di chiusura settimanale. L’obiettivo è assicurare una copertura sanitaria costante e diffusa, riducendo il ricorso improprio ai Pronto Soccorso e alleggerendo così la pressione sugli ospedali.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma dell’assistenza primaria, pensato per riportare il medico di base al centro del sistema sanitario. Si punta a fare del presidio territoriale il primo punto di accesso del cittadino alle cure, scoraggiando l’affollamento degli ospedali per patologie che potrebbero essere gestite più facilmente e tempestivamente altrove.

