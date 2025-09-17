Discarica abusiva scoperta a Mondragone: sequestrata un’area piena di rifiuti a cielo aperto

Condividi

Un’altra ferita ambientale nel cuore del litorale domizio. I carabinieri hanno scoperto e posto sotto sequestro una discarica abusiva a Mondragone, in località Pescopagano, dove erano stati accatastati rifiuti di ogni tipo in un’area di circa 100 metri quadrati, trasformata in una vera e propria pattumiera a cielo aperto.

L’intervento dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone è avvenuto lungo via Lista, una strada periferica del comune casertano. Sul posto sono stati rinvenuti frigoriferi dismessi, vecchi pneumatici, materassi, divani, mobili rotti e residui provenienti da lavori edili. Tutto gettato senza alcuna precauzione o autorizzazione, in aperta violazione delle normative ambientali e con conseguenze potenzialmente pericolose per la salute dei cittadini e l’equilibrio dell’ecosistema.

A seguito del ritrovamento, l’area è stata posta sotto sequestro. La gestione temporanea del sito è stata affidata al sindaco di Mondragone, al quale spetta ora il compito di mettere in sicurezza la zona e avviare le operazioni di bonifica.

Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili dello smaltimento illecito. Le indagini puntano a far luce sull’eventuale coinvolgimento di reti organizzate, poiché la gestione criminale dei rifiuti rappresenta da anni una delle fonti di guadagno per la criminalità organizzata, a danno dell’ambiente e della salute pubblica.

