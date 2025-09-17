Dall’acqua al campo: Manuel Estiarte, l’avversario invisibile che sfida il Napoli a Manchester

Condividi

Visite: 33

71 Visite

Alla vigilia del debutto in Champions League 2025/26, l’attenzione del Napoli è tutta (giustamente) rivolta a contenere l’uragano chiamato Erling Haaland – 129 gol in 150 partite col City, 48 in 45 con la Norvegia, una sentenza a ogni tocco. Eppure, tra i corridoi silenziosi dell’Etihad, c’è un altro “numero uno” che sfugge ai radar tattici e ai tabellini, ma che da anni rappresenta un avversario formidabile. Non ha più il pallone tra le mani, ma il suo impatto resta intatto. Si chiama Manuel Estiarte, ed è l’uomo che Guardiola ha voluto al suo fianco in ogni tappa della sua carriera: Barcellona, Bayern Monaco, Manchester.

Una figura silenziosa e carismatica, oggi Head of Player Support and Protocol del City, ma con un passato che profuma di cloro e leggenda. Estiarte è il “Maradona della pallanuoto”, oro olimpico ad Atlanta ‘96 con la Spagna, sei partecipazioni a cinque cerchi, protagonista assoluto con il Pescara negli anni d’oro della rivalità con il Posillipo. Chi lo ricorda da capitano e simbolo degli abruzzesi, sa che affrontarlo era come provare a fermare un’uragano a mani nude.

Un passato italiano, un’anima pescarese

In pochi, nel grande circo del calcio europeo, vantano un legame così profondo con l’Italia. Sbarcato a Pescara quasi quarant’anni fa, Estiarte ha fatto della città adriatica la sua casa. È lì che ha costruito il suo mondo fuori dall’acqua, è lì che ha scelto di vivere con la sua famiglia. Pescarese d’adozione, cittadino del mondo, mente lucida e spirito empatico, oggi è il confidente, il supporto silenzioso e imprescindibile di Pep Guardiola, con cui ha condiviso tutto: trionfi, sconfitte, rinascite.

E domani, ironia della sorte, ad affrontare il Napoli ci sarà anche lui. Un avversario fuori dal campo, ma capace di incidere dentro, con la parola giusta, con la capacità tutta sua di leggere le emozioni prima delle partite e curare l’alchimia di uno spogliatoio di fuoriclasse. Lì dove finisce la tattica, inizia il lavoro di Estiarte. Invisibile, ma decisivo.

Dall’azzurro del Pescara al cielo del City

Il destino è curioso: l’uomo che negli anni ‘80 e ‘90 cercava di infrangere i sogni scudetto del Posillipo, ora si ritrova a incrociare di nuovo una squadra partenopea, ma questa volta in Champions, e con un ruolo del tutto nuovo. City-Napoli non è solo la sfida tra due filosofie di gioco, tra Conte e Guardiola, tra i Fab Four napoletani e l’uragano Haaland. È anche, in qualche modo, la storia parallela di un campione che ha saputo reinventarsi senza mai perdere sé stesso.

Estiarte non ama stare sotto i riflettori, non ha mai avuto bisogno di rubare la scena per lasciare il segno. Eppure, se oggi il Manchester City somiglia a un meccanismo oliato alla perfezione, è anche grazie a lui e alla sua capacità rara di tenere insieme uomini e campioni, ego e fragilità, pressioni e aspettative. Una sensibilità affinata in anni passati nell’acqua, tra le bracciate, i colpi duri della pallanuoto e la determinazione di chi ha fatto del sacrificio la propria cifra, prima ancora che il proprio stile. Napoli, missione possibile

Conte sa che per uscire indenne dall’Etihad servirà ben più di una prestazione ordinata. Haaland è un pericolo ovunque: a campo aperto, nel traffico dell’area, sulle palle alte. Ma il Napoli arriva preparato. L’assenza di Rrahmani pesa, ma Buongiorno e Beukema garantiscono chili, centimetri e consapevolezza. Dietro c’è Meret, il meno battuto d’Europa lo scorso anno (27 gol subiti in 38 gare). E attorno, c’è la fiducia di un gruppo cresciuto nella fatica estiva e temprato da un inizio di stagione solido.

Lo ha detto Beukema: «Ci abbiamo lavorato tanto sin dai due ritiri. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo pronti a dimostrare quanto valiamo». Pressing alto, attenzione ai dettagli, densità tra i reparti. Una trincea moderna per disinnescare la furia norvegese.

Il vento dell’Etihad

In ogni angolo del Manchester City c’è qualcosa di Manuel Estiarte. Un’impronta silenziosa ma profonda, la stessa che lasciava in vasca quando con il suo Pescara sfidava — e spesso piegava — il Posillipo. Era molto più di una partita di pallanuoto: era una battaglia di stile, di orgoglio, di sud. Napoli contro Pescara, acqua bollente e scudetti contesi con rabbia e bellezza. In quegli anni, Estiarte era il pericolo pubblico numero uno, il genio a cui bastava un attimo per spaccare la partita. Un avversario totale, feroce e elegante. Oggi non segna più, ma lavora perché altri possano farlo. Non c’è pallone che passi dalle sue mani, ma ogni dettaglio del City porta la sua firma. Il Napoli se lo ritroverà contro senza nemmeno accorgersene: non in campo, ma dentro lo spirito di questa squadra costruita con metodo, empatia e cura. Domani si gioca a Manchester, ma per chi ha memoria sportiva lunga, c’è un filo che torna a tendersi. Non più Pescara-Posillipo, ma qualcosa di molto simile. Perché certi duelli non finiscono mai: cambiano sport, cambiano scenari, ma restano impressi nella storia. Gianluca Leo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti