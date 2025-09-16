Marano, è tempo di chiarezza al Comune: chi ha fatto spendere soldi del Pnrr per il restyling di alloggi privati? Lo scandalo di viale Duca D’Aosta

Condividi

Visite: 676

68 Visite

A Marano è arrivato il momento della chiarezza, quella vera, non solo annunciata. Serve far luce su molte questioni che da troppo tempo restano sospese tra silenzi, omissioni e responsabilità mai chiarite.

Il primo nodo riguarda la vicenda dei consiglieri comunali ineleggibili, rimasti tranquillamente in carica per quasi due anni di consiliatura senza che nessuno — né dagli uffici né dalla politica — si sia attivato per farne decadere il mandato. Un’anomalia amministrativa gravissima che non può essere archiviata in silenzio. Chi doveva vigilare? Perché nessuno ha agito per tempo?

Ma la questione si allarga e tocca altri fronti, ancora più delicati, come l’utilizzo dei fondi del PNRR, oltre 6 milioni di euro già incassati e spesi dal Comune per una serie di interventi sul territorio. Tra questi anche la ristrutturazione di alcuni alloggi popolari.

Il caso più emblematico è quello di viale Duca d’Aosta, dove si è scoperto che una parte degli alloggi ristrutturati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non appartiene più al Comune: si tratta infatti di appartamenti venduti da anni a privati, che risultano oggi proprietari legittimi.

Soldi pubblici su case private?

L’interrogativo è pesante: il Comune ha speso soldi pubblici anche per ristrutturare immobili che non sono più nel proprio patrimonio. Una situazione che rischia di configurare un danno erariale, oltre che un clamoroso caso di cattiva gestione. Come è stato possibile? Chi doveva controllare l’esatta titolarità degli immobili oggetto degli interventi? Possibile che nessuno, tra dirigenti e tecnici, si sia posto il problema?

Il quadro si fa sempre più preoccupante, anche alla luce del commissariamento in corso. Ora la palla passa ai neo commissari chiamati a guidare il municipio dopo lo scioglimento dell’ultimo consiglio comunale: cosa faranno? Si limiteranno alla gestione ordinaria o avranno il coraggio di indagare fino in fondo, verificare responsabilità, chiedere chiarimenti e, se necessario, trasmettere gli atti alle autorità competenti?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti