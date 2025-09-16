Anacapri. Due escursionisti si perdono nella stessa giornata. I carabinieri soccorrono entrambi

Condividi

Giornata di spaventi e, per fortuna, di ritrovamenti quella vissuta ad Anacapri.

E’ mezzogiorno e un 31enne residente nel Nisseno scende a piedi dal monte Solaro. Il ragazzo perde l’orientamento e raggiunge una zona impervia da cui non riusciva a fare rientro. L’uomo chiede aiuto chiamando il 112 e in suo soccorso arrivano i militari della Stazione di Anacapri che lo hanno individuato e aiutato a risalire il pendio scosceso in cui si trovava per poi prestargli i primi soccorsi.

Passano poche ore, si fa sera, e un altro 31enne originario della provincia di Matera si perde nella zona di via Castagnelle, sempre del Comune di Anacapri. Stavolta sono i carabinieri della stazione di Capri che si mettono sulle tracce dell’uomo e, in costante contatto telefonico con lui, lo trovano prima che lo smartphone terminasse la batteria. Il 31enne era provato ma in buone condizioni di salute.













