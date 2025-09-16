Mercogliano, 25enne accoltellato nella notte: è grave. Indagini in corso

Condividi

Un giovane di 25 anni originario di Mercogliano, in provincia di Avellino, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Moscati” del capoluogo irpino dopo essere stato accoltellato poco dopo la mezzanotte di ieri.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo è stato raggiunto da diversi colpi al volto e all’addome. Subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico da parte dell’equipe di chirurgia d’urgenza. Le sue condizioni restano serie, ma al momento sarebbero stabili.

Il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una lite degenerata con una persona che la vittima conosceva. È stato lo stesso 25enne, prima di essere portato in sala operatoria, a fornire ai carabinieri l’identità dell’aggressore.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro l’arma utilizzata nell’aggressione, un coltello. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause alla base della violenta lite.













