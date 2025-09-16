Calcio Marano: l’Atletic, fondato da Fernando Bocchetti, ai nastri di partenza: pronto per una nuova stagione in Prima Categoria

Condividi

Anche quest’anno l’Atletic Football Club 2022, squadra fondata tre anni e mezzo fa da Fernando Bocchetti — giornalista, direttore del portale TerraNostraNews e allenatore federale con licenza UEFA B — prenderà parte al campionato di Prima Categoria, inserita nel girone B, uno dei più competitivi e complessi del panorama dilettantistico campano.

Un raggruppamento, quello del girone B, che si preannuncia particolarmente impegnativo, con numerose squadre provenienti dalle isole e dall’area flegrea napoletana, realtà calcistiche storicamente solide e molto radicate sul territorio.

Quartier generale a Marano

L’Atletic si allena e disputa le proprie partite casalinghe presso lo storico campo “Grillo” di Marano, una struttura che negli anni ha visto crescere tanti giovani talenti e che rappresenta un punto di riferimento per la comunità sportiva locale.

Il campionato prenderà ufficialmente il via alla fine di settembre, con una stagione lunga e avvincente che metterà alla prova la tenuta atletica e mentale di tutte le squadre coinvolte.

L’Atletic FC 2022 non è solo una squadra, ma una realtà costruita per offrire ai giovani del territorio un’opportunità concreta di crescita sportiva e personale. Il club si distingue per una scelta chiara e coraggiosa: tutti gli atleti possono allenarsi e giocare gratuitamente, senza alcun costo a carico delle famiglie.

L’organigramma

La società, guidata con passione e impegno, può contare su uno staff consolidato e ben strutturato. Alla presidenza c’è Stefania Persico, affiancata dai dirigenti e collaboratori Bruno Giaquinto e Raffaele Cipolletta, figure centrali nell’organizzazione del club.

Alla guida tecnica della squadra c’è Fernando Bocchetti, che oltre ad essere il fondatore del club ne è anche l’allenatore, forte di una solida esperienza sul campo e della licenza UEFA B.

Lo staff tecnico comprende inoltre Kevin Caso Naturale, nel doppio ruolo di vice allenatore e preparatore atletico, e Gabriele Campanino, preparatore dei portieri. Il main sponsor è il Centro Aktis di Marano.

Obiettivo: continuità e crescita

La partecipazione al campionato di Prima Categoria rappresenta per l’Atletic FC 2022 un’occasione importante di crescita e consolidamento. Senza perdere di vista i valori fondanti del progetto: passione, inclusione sociale, correttezza sportiva e valorizzazione del territorio.













