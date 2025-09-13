NAPOLI, NON SI FERMA ALL’ALT E TRAVOLGE UN CARABINIERE

Durante il servizio straordinario movida effettuato questa notte dai Carabinieri nella zona dei Baretti del quartiere Chiaia, a Napoli, un sottufficiale del nucleo radiomobile di Napoli è stato investito da uno scooter al quale il carabiniere aveva intimato l’alt. I fatti sono avvenuti all’una della scorsa notte nella centralissima via Gaetano Filangieri.

Il centauro è fuggito mentre il maresciallo dopo l’impatto è caduto battendo violentemente con la spalla sinistra sul manto stradale. Il militare è stato trasferito con la gazzella nel pronto soccorso dell’ospedale del mare dove fortunatamente è stato poi dimesso con una prognosi di 21 giorni. Indagini in corso per individuare il responsabile.

