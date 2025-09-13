Arzano, degrado nella villa comunale: giostrine rotte e sporcizia ovunque. La denuncia di De Rosa: “È una vergogna!”

Condividi

Arzano – Un grido d’allarme si leva da parte del consigliere comunale Luigi De Rosa, che nelle scorse ore ha denunciato pubblicamente lo stato di totale abbandono in cui versa la villa comunale di Arzano, l’unico vero polmone verde della città. La denuncia, corredata da foto eloquenti postate sui social, ha rapidamente acceso il dibattito cittadino.

“Stasera mi sono recato con mio figlio nella nostra amata villa comunale, ma la situazione è fuori controllo – scrive De Rosa –. Sporcizia ovunque, arredi distrutti, e soprattutto giostrine rotte da settimane, pericolose per i bambini. E nessuno fa nulla”.

Secondo il consigliere, il parco pubblico, frequentato ogni giorno da famiglie, bambini e anziani, è completamente trascurato: “È come se non fosse affare di nessuno”, accusa. Il riferimento è diretto all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Aruta e sostenuta dalla maggioranza composta da PD, Movimento 5 Stelle e Nuove Generazioni.

“Dall’amministrazione solo silenzio – prosegue De Rosa –. Nessun intervento, nessuna spiegazione. Solo promesse vuote e post sui social. Ma chi governa ha il dovere di garantire decoro, sicurezza e rispetto per i cittadini. Questa situazione è uno schiaffo in faccia alla comunità”.

Il consigliere conclude chiedendo interventi urgenti e non rimandabili: “Non tra un mese, non quando ci saranno le elezioni. Ora”.

La denuncia riaccende i riflettori su un problema annoso per la città di Arzano: il degrado degli spazi pubblici e il mancato intervento delle istituzioni locali. Ora la palla passa all’amministrazione, chiamata a dare risposte concrete alla cittadinanza.













