MaranoLab protagonista del primo incontro tra le Marano d’Italia: nasce il progetto di gemellaggio

Maranolab e il Direttivo ringraziano sentitamente l’intera comunità di Marano Ticino,
il Sindaco dott. Franco Merli, il Presidente Edoardo Cocchi e i soci della Proloco
Marano Ticino e tutte le altre Marano d’Italia che hanno reso possibile questo
straordinario incontro.
È stato un momento magico, da trascrivere nei libri di storia delle rispettive città delle
Marano d’Italia.
Ospitalità, rispetto, senso di appartenenza, dialogo e apertura sono solo alcuni degli
ingredienti che hanno caratterizzato questa intensa tre giorni di trasferta. Il confronto è stato
molto costruttivo, grazie anche alla condivisione di temi comuni: dalla storia delle nostre
comunità, nate tutte – almeno in origine – a vocazione contadina, fino agli sviluppi successivi
legati agli insediamenti industriali, soprattutto al Nord e al Centro Italia, che hanno dato vita
e reddito a tante piccole e grandi realtà Maranesi.
Sin da subito si è creato un ottimo feeling con l’amministrazione comunale di Marano Ticino.
Con il Sindaco abbiamo iniziato a gettare le basi per un progetto ambizioso: creare un
gemellaggio tra tutte le Marano d’Italia. Un percorso certamente complesso, ma possibile.
Gli auspici, la forza e la bellezza di questo primo incontro ci fanno ben sperare: siamo certi
che ci aiuteranno a superare ogni difficoltà. Come Maranolab, insieme a tutti i cittadini della
nostra amata Marano di Napoli, faremo la nostra parte per portare avanti i valori che ci
rappresentano: lealtà, amore per la nostra terra, rispetto reciproco, consapevolezza
dell’importanza della cultura, della scuola, della parrocchia e delle associazioni come
motori di crescita e miglioramento sociale.
Questa interconnessione con le altre comunità Maranesi italiane ci aiuterà a rafforzare il
nostro senso di appartenenza: alla nostra terra, al nostro territorio, alla nostra città.
Ma prima di ogni gemellaggio, prima di ogni rete nazionale, è fondamentale ritrovare
l’unità qui, nella nostra Marano di Napoli.
Facciamo tutti un passo indietro rispetto a ciò che ci divide e uno avanti verso ciò che ci
unisce. Solo facendo fronte comune potremo davvero costruire un futuro migliore per la
nostra comunità. Infine ringraziamo la Prof. Angela Mallardo i maestri cestai della famiglia
Puca il grande inarrivabile Maranese Angelo Marra per tutto il materiale, i manoscritti e foto
della nostra città delle nostre tradizioni che con orgoglio abbiamo consegnato al Sindaco e
alla Proloco.
Marano ha bisogno di tutti noi. Insieme, possiamo farla rinascere.
Nota stampa, Napolano Vincenzo
Vice Presidente di Maranolab