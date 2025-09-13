MaranoLab protagonista del primo incontro tra le Marano d’Italia: nasce il progetto di gemellaggio

Condividi

Maranolab e il Direttivo ringraziano sentitamente l’intera comunità di Marano Ticino,

il Sindaco dott. Franco Merli, il Presidente Edoardo Cocchi e i soci della Proloco

Marano Ticino e tutte le altre Marano d’Italia che hanno reso possibile questo

straordinario incontro.

È stato un momento magico, da trascrivere nei libri di storia delle rispettive città delle

Marano d’Italia.

Ospitalità, rispetto, senso di appartenenza, dialogo e apertura sono solo alcuni degli

ingredienti che hanno caratterizzato questa intensa tre giorni di trasferta. Il confronto è stato

molto costruttivo, grazie anche alla condivisione di temi comuni: dalla storia delle nostre

comunità, nate tutte – almeno in origine – a vocazione contadina, fino agli sviluppi successivi

legati agli insediamenti industriali, soprattutto al Nord e al Centro Italia, che hanno dato vita

e reddito a tante piccole e grandi realtà Maranesi.

Sin da subito si è creato un ottimo feeling con l’amministrazione comunale di Marano Ticino.

Con il Sindaco abbiamo iniziato a gettare le basi per un progetto ambizioso: creare un

gemellaggio tra tutte le Marano d’Italia. Un percorso certamente complesso, ma possibile.

Gli auspici, la forza e la bellezza di questo primo incontro ci fanno ben sperare: siamo certi

che ci aiuteranno a superare ogni difficoltà. Come Maranolab, insieme a tutti i cittadini della

nostra amata Marano di Napoli, faremo la nostra parte per portare avanti i valori che ci

rappresentano: lealtà, amore per la nostra terra, rispetto reciproco, consapevolezza

dell’importanza della cultura, della scuola, della parrocchia e delle associazioni come

motori di crescita e miglioramento sociale.

Questa interconnessione con le altre comunità Maranesi italiane ci aiuterà a rafforzare il

nostro senso di appartenenza: alla nostra terra, al nostro territorio, alla nostra città.

Ma prima di ogni gemellaggio, prima di ogni rete nazionale, è fondamentale ritrovare

l’unità qui, nella nostra Marano di Napoli.

Facciamo tutti un passo indietro rispetto a ciò che ci divide e uno avanti verso ciò che ci

unisce. Solo facendo fronte comune potremo davvero costruire un futuro migliore per la

nostra comunità. Infine ringraziamo la Prof. Angela Mallardo i maestri cestai della famiglia

Puca il grande inarrivabile Maranese Angelo Marra per tutto il materiale, i manoscritti e foto

della nostra città delle nostre tradizioni che con orgoglio abbiamo consegnato al Sindaco e

alla Proloco.

Marano ha bisogno di tutti noi. Insieme, possiamo farla rinascere.

Nota stampa, Napolano Vincenzo

Vice Presidente di Maranolab













