Marano, la commissione straordinaria accelera: uffici del municipio verso il trasferimento nella sede di via Nuvoletta

Si è tenuto ieri il primo incontro ufficiale tra la commissione straordinaria e i funzionari dell’Ente comunale, sciolto per la quinta volta per infiltrazioni camorristiche. Ogni responsabile di settore ha illustrato le principali criticità e tematiche operative alla nuova gestione commissariale.

Tra le priorità emerse, c’è l’accelerazione del trasferimento di tutti gli uffici comunali presso l’attuale sede dell’Ufficio tecnico di via Nuvoletta. L’accorpamento era già stato previsto dalla precedente amministrazione, anche grazie a un finanziamento specifico.

Resta incerta, invece, la destinazione della storica sede comunale, dopo la bocciatura da parte del Tribunale di Napoli Nord dell’ipotesi di trasferimento degli uffici del Giudice di pace.

La commissione ha sottolineato l’urgenza di concludere l’iter per garantire alla cittadinanza un unico punto di riferimento per l’erogazione dei servizi.













