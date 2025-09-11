Pino è per sempre: omaggi, giovani talenti e un grande concertone a Napoli

Condividi

Visite: 15

31 Visite

Nel 2025 ricorre il doppio anniversario di Pino Daniele: 10 anni dalla morte e i 70 anni che avrebbe compiuto. Tra gli omaggi, spiccano i Musicante Awards, in onda stasera su Rai 2, con giovani talenti premiati dalla Fondazione Pino Daniele. Il 18 settembre a Napoli, in Piazza del Plebiscito, si terrà il concertone “Pino è – Il viaggio del musicante”, con artisti come Mengoni, Elisa, Giorgia, Avitabile, Clementino, Mannoia e Sangiorgi, e i suoi storici musicisti. La serata si concluderà, probabilmente, con una versione corale di “Napule è”. I biglietti sono andati esauriti, confermando quanto l’artista resti vivo nel cuore del pubblic













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti