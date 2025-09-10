Marano, la panzana sulle spese per i commissari: non costano un euro al Comune, la politica locale bruciava 350/400 mila euro l’anno per stipendi, gettoni di presenza e permessi vari

Condividi

Visite: 130

25 Visite

Nel dibattito post scioglimento del Comune di Marano, complici le imbeccate di politici ignoranti, in malafede, giornalisti di sistema e tanto altro, circola la solita leggenda: che la commissione straordinaria costerebbe al Comune e graverebbe sulle tasche dei cittadini. Una bufala bella e buona.

I numeri parlano chiaro: gli ex consiglieri comunali, con le loro indennità e gettoni di presenza, sono costati oltre 50 mila euro ogni tre mesi solo per le commissioni consiliari, molte delle quali inutili e improduttive. A ciò si aggiungono gli stipendi del sindaco (circa 5 mila euro lordi) e degli assessori, anch’essi a carico del Comune. Ecco dove stava il vero salasso per i cittadini. Per una spesa media di circa 350/400 mila euro l’anno.

La commissione straordinaria, che reggerà il municipio di Marano, non peserà un solo euro sulle casse comunali: le indennità spettanti sono coperte dallo Stato, non dal bilancio dell’Ente. Persino il vitto e l’alloggio è a carico del Ministero. Tutt’al più il Comune anticipa le risorse e poi viene indennizzato dal Ministero dell’Interno. Dunque, a differenza della politica che ha governato (e fatto danni per decenni), i commissari rappresentano un risparmio netto. Presso il Ministero dell’Interno è persino istituito un fondo da ripartire tra gli enti sciolti per finanziare opere e spese di investimento.

Non solo non costano, ma i commissari sono chiamati a mettere ordine nei conti, tagliare sprechi e garantire legalità. Insomma: meno spese inutili, più equilibrio finanziario.

Quella secondo cui i commissari graverebbero sul Comune è una panzana colossale, utile solo a chi vuole gettare fumo negli occhi per difendere privilegi e poltrone. La verità è che a Marano oggi i cittadini risparmiano: niente sindaco, niente assessori, niente consiglieri da mantenere. Il discorso sulla qualità dell’operato della triade la faremo a tempo debito.

E chi racconta il contrario, o non conosce la legge, o in malafede continua a prendere in giro i cittadini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti