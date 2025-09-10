Scampia, operaio edile cade dal quarto al terzo piano: prognosi riservata per un 63enne di Afragola

Questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via Labriola, nel quartiere di Scampia, dove un operaio edile è caduto dal quarto al terzo piano della palazzina in costruzione in cui stava lavorando. L’uomo – 63enne di Afragola regolarmente assunto – trasferito al Cardarelli è in prognosi riservata. Cantiere sequestrato. Procedono i carabinieri della stazione Napoli Marianella insieme ai militari del nucleo operativo della compagnia Vomero e ai carabinieri del Nil di Napoli. Sul posto anche l’Asl Napoli 1 UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.