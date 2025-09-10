Francia nella morsa delle proteste: manifestazioni in tutta la città

Condividi

Francia nella morsa dei manifestanti anti-Macron mentre il premier francese incaricato, Sébastien Lecornu, si trova all’hotel Matignon per il passaggio di poteri con François Bayrou, sfiduciato lunedì dal Parlamento francese. Il movimento nato sui social “Blocchiamo tutto” – Bloquons tout – sulle orme dei Gilet Gialli minaccia di paralizzare il Paese, già sfiancato dall’ennesima crisi di governo. La protesta divampa da Parigi alle città di provincia. Centinaia le azioni previste per la giornata di oggi con circa 100mila manifestanti attesi in piazza.

Francia sotto attacco delle proteste “Blocchiamo tutto”

Le forze dell’ordine hanno hanno già arrestato 295 manifestanti, la maggior parte (132) a Parigi, nel quadro delle “azioni di sblocco”. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno Bruno Retailleau, presidente del partito Les Républicains che ha nuovamente accusato “l’estrema sinistra” di aver “sequestrato” una mobilitazione nata sui social. “La situazione è sotto controllo, ma altamente instabile”, ha riferito la Gendarmeria. Efwan Coiffard, portavoce della Gendarmeria nazionale, ha detto a Bfmtv che le azioni più significative sono state segnalate nella regione della Bretagna”. Finora sono 4 gli agenti di feriti.













