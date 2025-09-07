Mostra del cinema di Venezia, tutti i premi: a Servillo la Coppa Volpi

Condividi

Leone d’oro per il miglior film al regista Jim Jarmusch per Father, mother, sister, brother Al regista Jim Jarmusch il Leone d’oro per Father, mother, sister, brother. Il regista e sceneggiatore Jim Jarmusch sale sul palco per ritirare il Leone d’oro indossando la spilla con la scritta Enough contro il conflitto israelo-palestinese per ‘gridare’ “quando è troppo è troppo”. Spilla indossata anche dall’intero cast di The Voice of Hind Rajab nel giorno dell’anteprima del film all’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un simbolo per ribadire ‘basta guerra’.

Gran Premio della Giuria a The voice of Hind Rajab. La regista dedica il premio alla Mezzaluna rossa Gran Premio della Giuria del Festival di Venezia a The voice of Hind Rajab della regista tunisina Kaouther Ben Hania. “Dedico questo premio alla Mezza Luna Rossa palestinese e a tutti coloro che stanno provando a salvare vite a Gaza, rischiando la loro viva. La voce di Hind continuerà a risuonare fino a quando giustizia non sarà fatta e qualcuno si assumerà le responsabilità. crediamo ancora nel potere del cinema, perché non si può oscurare le atrocità commesse. Il film farà sentire ancora la sua voce, ma è tragicamente la storia di un intero popolo e del genocidio inflitto dall’esercito israeliano. Credo che queste atrocità finiscano, la madre di Hind mi ha chiesto di condividere queste parole. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questo film, spero che il Mondo non si dimentichi c he la storia di Hind è solo una tra quelle di migliaia di bambini che devono essere salvati” ha detto la regista ritirando il premio.

A Benny Safdie per il film The Smashing Machine il Leone d’Argento per la migliore regia Va al regista statunitense Benny Safdie, per il film The Smashing Machine, il Leone d’Argento per la migliore regia di Venezia 82. Lo ha deciso la giuria del concorso principale della Mostra di Venezia, presieduta da Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao.

Gianfranco Rosi si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria di Venezia 82 Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria di Venezia 82. Lo ha deciso la giuria del concorso principale della Mostra di Venezia, presieduta da Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao. “È straordinario essere qui con il mondo del cinema. Io considero il documentario ‘cinema’, ed è una sfida che porto avanti da tanti anni. La presenza di ben quindici documentari in questa Mostra è la testimonianza di come il documentario debba essere un avamposto, una forma di resistenza. Il nostro compito è guardare, filmare, raccontare e documentare anche le atrocità di questo mondo“.

Nino D’Angelo: “Palestinesi, israeliani, russi, ucraini: quando si uccidono i bambini, si uccide il futuro” “Palestinesi, israeliani, russi, ucraini: quando si uccidono i bambini, si uccide il futuro di tutti quanti noi”. Così il cantante Nino D’Angelo dopo essersi esibito con una sua canzone ‘Odio e lacrime’ nella serata finale della Mostra del Cinema di Venezia.

Premio per la migliore sceneggiatura a Donzelli e Marchand È andato alla regista e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli e allo sceneggiatore Gilles Marchand A Pied d’oeuvre della francese Valerie Donzelli diretto dalla stessa Donzelli il premio per la migliore sceneggiatura di Venezia 82. Lo ha deciso la giuria del concorso principale della Mostra di Venezia, presieduta da Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao.

La Coppi Volpi a Toni Servillo: “Ammirazione per coloro che hanno deciso di mettersi in mare per la Palestina” La Coppi Volpi per la migliore interpretazione maschile all’attore Toni Servillo, protagonista del film di Paolo Sorrentino. “Emozionato. Ringrazio soprattutto Paolo Sorrentino, so che ora riderai ma questo presidente della Repubblica è una tua creazione. Io ho cercato di servirti al massimo delle mie possibilità”, ha detto emozionato l’attore campano. “Non immaginavo di essere premiato che mi ha incantato quest’anno” riferendosi all’attrice Fernanda Torres. Servillo ha poi dedicato un lungo pensiero alla Global Sumud Flotilla: “A nome di un sentimento che tutto il cinema italiano prova in questo momento, sento tutta la mia ammirazione per coloro che hanno deciso di mettersi in mare con coraggio e raggiungere la Palestina per portare un segno di umanità in una terra dove la dignità umana è vilipesa“.

La Coppa Volpi all’attrice Xin Zhilei. “Fiera di essere un’attrice cinese” La Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile va alla 34enne cinese Xin Zhilei, interprete di The sun rises on us all. L’interprete ha ringraziato dichiarando che era sempre stato il suo sogno vincere un premio del festival più importante del mondo: “Sono fiera di essere un’attrice cinese”













