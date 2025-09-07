Scioglimento Consiglio comunale Marano, Savanelli: La legge è da cambiare

Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporterà due anni di blackout per la città, si fermeranno tutti i progetti, i problemi resteranno irrisolti ,saranno bloccati i finanziamenti, i commissari si limiteranno all’ordinaria amministrazione.

Una città come Marano con problemi di vivibilità, di traffico, di verde, di pregresso abusivismo edilizio, di scuole, con un campo sportivo di calcio in stato di abbandono, con mercato ortofrutticolo chiuso, cose che ho ribadito più volte in Consiglio Comunale, non può permettersi due anni di morte civile.

Vedo troppi soloni in giro a pontificare e a esprimere giudizi senza sapere di cosa parlano.

Invito tutti a vedersi le registrazioni dei Consigli comunali, e poi parlare.

Una legge che spara sul mucchio e su tutti i cittadini di Marano ,etichettandoci come tutti mafiosi.

La stragrande maggioranza dei cittadini sono persone oneste.

Se ci sono delle responsabilità, perché non individuare i responsabili e sostituirli?

Una legge che si basa sul fumus e sul sentito dire,in uno Stato di legalità non può essere accettata.

Uno Stato che non dà finanziamenti per la costruzione di una scuola, mi riferisco alla scuola di San Rocco, problema atavico, non è uno Stato che crede nella cultura, ch’e’ ,l’antidoto più valido alla lotta alla camorra.

Uno Stato che sciogliere per 5 volte un Comune per infiltrazioni camorristico, e poi volta le spalle, non è credibile.

Questo scioglimento allontana le persone dall’impegno politico, per cui avremo sempre piu una classe politica mediocre.

Fu fatta una legge anticorruzione, detta Severino-Maida, che prevedeva l’obbligo, di rotazione delle figure apicali, cambiando un verbo da “devono ruotare , a possono ruotare, le figure apicali, hanno tolto valore e mortificata questa legge.

Ritengo che anche la legge elettorale per l’elezione del Sindaco e dei Consiglio comunale debba essere modificata.

Per essere eletto Sindaco, sei obbligato a fare delle alleanze e dei compromessi, che poi diventano delle cambiali da pagare, che compromettono l’autonomia amministrativa.

Ritengo che questa legge elettorale dia troppo potere al Sindaco e alla giunta e,poco ,meglio niente, potere all’opposizione.

La stessa maggioranza, è obbligata, ad approvare tutte le delibere portate in Consiglio Comunale dalla giunta, per coerenza, senza alcun discernimento.

Spero che le persone oneste, perbene,che hanno a cuore questa città ,si sveglino e diano il loro contributo e il loro impegno alla vita politica della nostra martoriata città di Marano.

LUIGI SAVANELLI, EX Consigliere comunale