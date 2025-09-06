Marano, scioglimento e polemiche. Izzo: “Le istituzioni vanno rispettate, poi ognuno fa le sue valutazioni, ma il rispetto non può mancare”

Condividi

La legalità non é un termine blaterato e abusato per ogni occasione ma è un modus vivente della coscienza di ogni singolo cittadino.

Fulcro della legalità é il rispetto per lo Stato e per i suoi uomini.

Le sentenze e gli atti degli organi dello Stato vanno sviscerati, criticarti con rispetto. Si può non essere d’accordo con le decisioni adottate dagli organismi dello Stato attraverso lo strumento del ricorso.

Le Forze dell’Ordine, il Prefetto e i Ministri incarnano lo Stato, la loro presenza con atti nella vita di una collettività deve essere vissuta come tutela della Carta Costituzionale, della vita Democratica, della Legalità e del vivere civile di ogni singolo cittadino.

A queste figure istituzionali va la piena solidarietà e ringraziamento per il lavoro quotidiano e certosino che svolgono per il trionfo della legalità nell’ eccezione più profonda del termine. Vorrei cogliere l’ occasione per ringraziare il Maggiore Alberto Leso uomo dello Stato integerrimo, capace e competente che lascia dopo 4 anni i vertici dei carabinieri di Marano, ad Majora semper.

