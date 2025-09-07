Cambio al vertice dei carabinieri di Marano: da ieri il capitano Russo è il nuovo comandante

Si è concluso ieri il mandato del maggiore Alberto Leso, che dopo quattro anni ha lasciato il comando della Compagnia dei Carabinieri di Marano. Durante il suo incarico, ha guidato indagini rilevanti, tra cui quelle confluite nel dossier che ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Marano. Ufficiale stimato per pragmatismo e capacità di ascolto, ha lasciato un segno profondo sia sul piano investigativo che umano.

A succedergli il capitano Stefano Russo, 45 anni, napoletano, con un solido profilo professionale. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, con un master in Criminologia, Russo ha maturato esperienze significative a Roma, Aversa e, più recentemente, a Palagonia, dove si è distinto in operazioni antimafia.

Il suo insediamento segna l’inizio di una nuova fase per la Compagnia, chiamata a fronteggiare una realtà complessa, segnata dalla presenza di clan mafiosi egemoni e da una forte domanda di legalità. Particolare attenzione è richiesta, dai cittadini, nei confronti della lotta contro i reati predatori, come furti e rapine, che incidono pesantemente sulla vita quotidiana dei cittadini.