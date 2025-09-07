Marano, Comune sciolto (di nuovo): e, ovviamente, è colpa di TerranostraNews e mai di chi ha provocato i disastri. Insultate pure, ma ancora una volta avete avuto torto

Condividi

C’è qualcosa di profondamente, meravigliosamente, maranese nel modo in cui si reagisce allo scioglimento per mafia del Comune. Per la quinta volta, sia chiaro. Cinque. Non due. Non tre. Cinque. Un record che nemmeno i peggiori calciatori con la sindrome del cartellino rosso riescono a eguagliare.

E ogni volta, puntuale come una cartella esattoriale in agosto, parte il coro stonato e sgrammaticato del sospetto. Non contro chi ha sbagliato. Non contro chi ha gestito male. Non contro chi ha favorito, coperto. No. È colpa di TerranostraNews.

Sì, perché c’è un giornale – uno solo, da 12 anni – che fa le pulci a tutti. Politici, camorristi, abusivi, incivili, imprenditori “creativi”, cittadini complici e silenziatori professionisti. Si chiama TerranostraNews, e il suo direttore, Fernando Bocchetti, è da anni bersaglio di insulti, insinuazioni, accuse fantasiose. “È pazzo”, “è colluso”, “vuole fare politica”, e chi più ne ha, più ne dica. Il solito refrain stantio, da jukebox rotto di una parte di città che non ha mai superato gli anni Ottanta, se non nei completi bianchi con le spalline.

Mai che qualcuno dicesse: “Forse quel giornale, ogni tanto, aveva ragione”.

Mai che qualcuno si prendesse una briciola di responsabilità.

Mai che si capisse che fare informazione non vuol dire farsi amici tutti, ma raccontare anche ciò che fa male.

E allora facciamo un piccolo ripasso, che ogni tanto fa bene.

Le “colpe” di TerranostraNews:

Sequestrarono il Pip ? Colpa di Terranostra.

Tolsero i quadri del boss dalla chiesa dopo 50 anni ? Sempre colpa di Terranostra.

Sciolsero un sindaco nel 2016 ? Colpa di Terranostra.

Sciolsero un sindaco nel 2021 ? Colpa di Terranostra.

Arrestarono un ex sindaco nel 2020 ? Colpa di Terranostra.

Lo condannarono per mafia ? Colpa di Terranostra. E giù insulti.

CHIUSERO LA SCUOLA A SAN ROCCO? Colpa di Terranostra.

Sciolsero un altro sindaco nel 2025? Di nuovo, colpa di Terranostra. E ancora insulti.

Insomma, è sempre colpa di TerranostraNews. Mai di chi ha violato le regole, mai di chi ha abusato del potere, mai di chi ha fatto affari con la camorra sotto il naso di tutti. No, la colpa è sempre del giornale. Perché in fondo è più facile sparare sul messaggero, che guardarsi allo specchio e ammettere che il problema, da decenni, è una cultura malata di omertà, clientelismo e autocommiserazione.

Il capro espiatorio per antonomasia

TerranostraNews è diventato il capro espiatorio per antonomasia. Il Gabro Espiadorio, come direbbero quelli che scrivono post indignati su Facebook con tre “h” in ogni verbo.

E guai a usare la stessa moneta contro chi da anni fa da megafono ai peggiori. Gente che si definisce “giornalista” ma che da dieci anni sviolina mafiosi e politici collusi con la delicatezza di un musicista da piano bar. Quelli, no. Quelli vanno bene. Perché non disturbano. Perché “stanno nel sistema”.

E allora sì, siate pure ironici. Fate meme, insultate pure. Scrivete che tutto è colpa di “Derranostra”. Fatevi una risata. Intanto, un Comune è stato sciolto per mafia per la quinta volta. E voi siete ancora qui a dare la colpa a chi lo ha raccontato.

Forse, prima o poi, vi sveglierete. O forse no. Ma intanto qualcuno continuerà a scrivere, anche per quelli che fanno finta di non leggere.













