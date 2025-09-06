Dirigente e i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Salerno hanno accolto i rappresentanti della Dogana della Repubblica Ceca

Condividi

La visita, che si inserisce nell’ambito dei programmi di cooperazione bilaterali organizzati dalla Direzione Generale Relazioni Internazionali, ha avuto inizio con i saluti istituzionali ai Funzionari della Dogana Ceca, e con la presentazione del programma della giornata, che ha previsto, in particolare, l’introduzione al sistema di scansione HCVM in dotazione all’Ufficio, per il controllo della merce in transito nel Porto Commerciale di Salerno, e la descrizione delle funzionalità dello scanner.

I Funzionari, a cui sono state descritte le procedure adottate dall’Ufficio delle Dogane di Salerno per la scansione e le analisi tecniche delle immagini delle merci, hanno assistito ad alcune dimostrazioni pratiche del funzionamento dell’apparecchiatura scanner.

Al fine di fornire chiarimenti in materia di cybersecurity, ed elementi su ulteriori aspetti relativi ai servizi accessori, all’evento hanno partecipato da remoto esperti della Direzione Generale Relazioni Internazionali, della Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale, della Direzione Dogane e della Direzione Amministrazione e Finanza.













