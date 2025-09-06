NAPOLI, PADRE E FIGLIO PICCHIATI SUL LUNGOMARE: AVEVANO SOCCORSO UNA RAGAZZINA

Violenza sul lungomare di Napoli: in via Caracciolo la notte scorsa un papà e suo figlio minorenne sono stati picchiati da un gruppo di giovani. Le vittime del brutale pestaggio erano intervenute in soccorso di un’amica del ragazzino minorenne dopo un diverbio per motivi di viabilità. Padre e figlio hanno riportato lesioni.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto immediatamente l’intensificazione della vigilanza nell’area di interesse da parte delle forze di polizia. L’argomento costituirà oggetto del prossimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si legge in una nota.