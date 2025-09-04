Ore decisive per Marano e Giugliano: si decide sul possibile scioglimento per mafia

43 Visite
Sono ore di attesa e tensione per Marano e Giugliano, due importanti comuni dell’area nord di Napoli. Dopo mesi di accertamenti, relazioni prefettizie e approfondimenti investigativi, si è ormai entrati nella fase finale delle valutazioni da parte del Consiglio dei Ministri.
Nei prossimi giorni – o addirittura nelle prossime ore – potrebbe arrivare la decisione ufficiale sul destino dei due enti: scioglimento per infiltrazioni mafiose oppure via libera alla prosecuzione della vita amministrativa.
Entrambi i Comuni sono stati oggetto di indagini approfondite, con le commissioni d'accesso al lavoro da tempo. Le conclusioni, attese da settimane, sembrano ormai in dirittura d'arrivo.