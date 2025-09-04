GIUGLIANO, COLAVITTO AI SALUTI. SI ATTENDE L’ANNUNCIO DI CUDINI

Condividi

Separazione brusca e inattesa in casa Giugliano: Gianluca Colavitto non è più l’allenatore dei gialloblù. La notizia arriva a sorpresa dopo appena due giornate di campionato, lasciando spiazzati tifosi e addetti ai lavori.

Il tecnico, ex Ancona, paga probabilmente un avvio di stagione sottotono e divergenze con la società emerse nelle ultime ore. Una decisione drastica, maturata in tempi record, che segna l’ennesima rivoluzione sulla panchina del Giugliano.

Secondo fonti vicine al club, la dirigenza ha già individuato il sostituto: Mirko Cudini è pronto a prendere le redini della squadra. Si attende solo l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, per formalizzare l’accordo.













