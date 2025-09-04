Marano. Izzo: “Scuola San Rocco, scelta sbagliata: chiedere scusa ai cittadini è un dovere”

Condividi

Visite: 25

12 Visite

Dalla stampa apprendo che da parte di certa “politica” ancora si vuole mortificare la popolazione di S. Rocco per il trasferimento della scuola.

Non ha senso ribadire che la scuola non ha lo sfratto esecutivo ma si lascia l’ immobile per scelta, il risultato é sempre lo stesso la frazione di San Rocco perde l’ unica istituzione scolastica del territorio .

Anzi lasciare liberamente l’ immobile é cosa ancora più vergognosa per chi votò favorevolmente la delibera n° 18 del 25 febbraio 2025 avente come oggetto il cambio di destinazione d’ uso in deroga dell’ Immobile d’ Ambra ( tutti tranne i consiglieri Savanelli e Izzo ,con l’ assenza del consigliere De Stefano).

Noi ci opponemmo a quella delibera consapevoli che non vi erano le condizioni temporali ed economiche per le modifiche necessarie, peraltro,chieste anche dall’ ufficio tecnico competente per quel tipo di cambio di destinazione d’uso, perplessità più volta documentata anche dalla testata giornalistica Terranostranew. Valutazione fatta per non innescare facili illusioni nei cittadini e per il rispetto dovuto agli alunni.

Per come sono andate le cose tutti i politici, Sindaco,Giunta e Consiglieri tutti,umilmente dovremmo chiedere scusa ai cittadini della frazione di San. Rocco per non aver saputo preservare e difendere con i denti l’unica istituzione scolastica del territorio fucina di legalità.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti