MORTO GIORGIO ARMANI, RE DELLA MODA: AVEVA 91 ANNI

morto Giorgio Armani, 91 anni, re della moda e patron dell’Olimpia Milano del basket. Nato a Piacenza l’11 luglio 1934 era anche il fondatore oltre che proprietario dell’azienda omonima. Molti i suoi legami con lo sport. Dall’ideazione in passato la divisa sociale del Piacenza, squadra della sua città d’origine, della squadra inglese del Chelsea e della Nazionale di calcio inglese. Nel 2012 il suo marchio sportivo EA7 ha realizzato le divise della Nazionale italiana per i Giochi di Londra. Dal 2008 Armani era patron della squadra di pallacanestro dell’Olimpia Milano, rilevandone la proprietà.