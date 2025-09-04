FORCELLA SOTTO CHOC: HA UCCISO IL MARITO CON DECINE DI COLTELLATE

Condividi

Un drammatico episodio di violenza e morte ha scosso il quartiere di Forcella, a Napoli. Nella notte tra ieri, mercoledì 3 settembre, e oggi, giovedì 4 settembre, una donna ha accoltellato più volte il marito, uccidendolo, per poi chiamare la polizia e confessare quanto fatto. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Ciro Rapuano, la vittima, che aveva 59 anni. Era disteso nel letto della casa, dove si trovavano anche la figlia della coppia e la nipotina.

“Lucia è una bravissima persona, non capisco come possa essere accaduto”. Questo il commento di Lina, amica e vicina di casa, su quanto accaduto. Le primissime ricostruzioni lasciano ben pochi margini di ricostruzione: la donna – Lucia Salemme, di 58 anni – ha ucciso suo marito. La Salemme aveva una ferita all’addome e ha spiegato agli inquirenti: “Ho reagito per difendermi“. La notizia è stata rilanciata dal Corriere della Sera. La magistratura indaga sulla dinamica e sulla veridicità della sua versione. Nel frattempo Lucia è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario.













