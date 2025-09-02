Il primo sondaggio post vacanze di Mentana: FdI sopra il 30%, Pd in netto calo

Condividi

Rientro dalla pausa estiva particolarmente amaro per la sinistra: il primo sondaggio di Swg per La7 registra la crescita di FdI, che sfonda quota 30%, e il calo dell’opposizione, trainato da un vero e proprio crollo del Pd. Smacco nello smacco, l’unico partito di minoranza a guadagnare qualcosa è Azione, che si è così drasticamente smarcato dalle manovre “testardamente unitarie” di Elly Schlein & co in vista delle regionali.

Nel dettaglio, rispetto all’ultima rilevazione , datata 28 luglio, FdI è il partito che cresce più di tutti, guadagnando uno 0,3% che lo fa attestare oltre al 30,2%, dunque oltre la soglia – non solo – simbolica del 30%. Il Pd di contro è quello col calo più forte: perde lo 0,4% e atterra al 22%. Perde anche il M5S, che cala dello 0,1%, attestandosi al 13,3%. Insomma, l’averla spuntata con i dem sulle candidature alle regionali non ha portato alcun effetto positivo ai pentastellati.

Anche Lega e FI avanzano: cresce l’intero centrodestra

A crescere nel centrodestra, però, non è solo il partito della premier: anche Lega e Forza Italia guadagnano terreno, rispettivamente passando dall’8,4% all’8,6% e dall’8,1% all’8,2%. Anche questo è un dato particolarmente significativo dal punto di vista politico: la crescita di FdI, unita a quella di Lega e FI, dice che non si tratta di un semplice travaso di voti nella stessa area, ma di un allargamento del consenso dell’intera maggioranza.

Lo smacco a Elly & Giuseppi: nell’opposizione che tiene solo Azione

Resta invariata la percentuale di Avs, era al 6,7% e lì è rimasta. Considerando come va agli altri, quasi quasi è un successone. Azione è l’unico partito di opposizione che si leva una soddisfazione, guadagnando lo 0,2% e arrivando così al 3,5%. Cala, invece, Italia Viva: i renziani perdono lo 0,1% e passano dal 2,6% al 2,5%. Restano stabili +Europa e Noi Moderati, rispettivamente al 2,1% e all’1%.













