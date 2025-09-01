TORNA L’URNA DI SAN CASTRESE A MARANO: ENTUSIASMO E GIOIA TRA I FEDELI NELLE PIAZZE ANTISTANTI LA CHIESA DEL SANTO PATRONO

Condividi

Marano sta vivendo in queste ore un momento di intensa commozione e profonda spiritualità. Oggi, 1° settembre, alle ore 18:30, è giunta dalla Sicilia la preziosa urna contenente le reliquie del corpo di san Castrese. Nelle piazze antistanti la chiesa parrocchiale a lui dedicata, si radunano fedeli provenienti da tutta la città e dai comuni limitrofi, accolgono il Santo Patrono tra canti, preghiere e grande entusiasmo.

Dopo 848 anni custodita nel Duomo di Monreale (Palermo), l’urna sacra fa ritorno nella sua terra d’origine per la prima volta, in un evento di grande valore religioso e storico. A guidare la solenne processione è l’Arcivescovo di Monreale, S.E. Mons. Gualtiero Isacchi, accompagnato da Don Nicola Gaglio, Parroco del Duomo di Monreale, e Don Antonio Crupi, Parroco di San Castrense a Monreale. Alle ore 19:00, nella chiesa di San Castrese, l’Arcivescovo presiede la Santa Messa solenne, dando ufficialmente avvio alla Peregrinatio del Santo nelle città campane che lo venerano come Patrono.

L’iniziativa si inserisce nel percorso spirituale intrapreso dalla parrocchia di San Castrese di Marano quattro anni fa, dedicato alla riscoperta della fede nella SS. Trinità. Quest’anno, in coincidenza con il Giubileo e il 1700° anniversario del Concilio di Nicea, l’itinerario culmina nell’“Anno dell’Amen”, dedicato alla professione della fede con la recita solenne del Credo Niceno.













